В Приамурье отогнали от поселка волков, пугавших жителей

Как пояснили в Амурохотуправлении, в границах населенных пунктов нельзя охотиться. К тому же, не каждый охотник может выследить волка. Поэтому было решено отогнать хищников подальше. Для этого и собрали группу специалистов, которые сели на «Бураны» и проходимые автомобили.