В Приамурье отогнали от поселка волков, пугавших жителей

Еще в декабре поступили сигналы о том, что хищники нападают на собак в Верхнезейске. Когда на место прибыли специалисты, то выяснили, что волки живут неподалеку — в лесу у дачного поселка.
Как пояснили в Амурохотуправлении, в границах населенных пунктов нельзя охотиться. К тому же, не каждый охотник может выследить волка. Поэтому было решено отогнать хищников подальше. Для этого и собрали группу специалистов, которые сели на «Бураны» и проходимые автомобили.
По словам зама начальника управления по охране животного мира Приамурья Валерия Погасиенко, по следам стало ясно, что жителей Верхнезейска пугают три волка.
«Волчица ушла сразу, как только поняла, что место ее лежки обнаружено людьми. Хищница двинулась в направлении Бомнака, ее передвижения сейчас отслеживают специалисты. Еще два самца ушли в сторону разреза Улак-Эльга. На тот случай, если волки решат вернуться, в ближайшие сутки в Верхнезейске будут дежурить специалисты», — отметил Валерий Погасиенко.