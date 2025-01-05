Пушилин: военкор Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал гибель внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, который погиб в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Донецк-Горловка.
«Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и коллегам погибшего.
По словам Пушилина, материалы Мартемьянова о Донбассе были смелыми и объективными, и он всегда находился на переднем крае событий.
Напомним, удар с использованием FPV-дрона по гражданскому автомобилю, который находился далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка, был нанесён в субботу вечером. В результате обстрела погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.