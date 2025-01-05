Два человека погибли в результате пожара в Хабаровске

«При ликвидации огня обнаружены тела мужчины и женщины, 1946 и 1947 годов рождения», — уточняется в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве также отметили, что площадь пожара составила около 200 кв. м. Причины и обстоятельства возгорания уточняются. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Индустриального района Хабаровска Илья Блудов.
Ранее в этот день два человека погибли и два пострадали в результате пожара в деревянном двухэтажном доме в Удмуртии. В ликвидации пожара участвовали 54 специалиста и 21 единица техники, площадь возгорания составила 204 кв. м. Причину происшествия выясняют следственные органы и эксперты.