Два человека погибли в результате пожара в Хабаровске

Ранее в этот день два человека погибли и два пострадали в результате пожара в деревянном двухэтажном доме в Удмуртии. В ликвидации пожара участвовали 54 специалиста и 21 единица техники, площадь возгорания составила 204 кв. м. Причину происшествия выясняют следственные органы и эксперты.