В Армении арестовали генерала, высмеявшего Пашиняна

Хачатрян был освобожден от должности первого замначальника генштаба в феврале 2021 года — после того как высмеял слова Пашиняна о комплексах «Искандер». Пашинян тогда заявил о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить «Искандер» в самом начале боевых действий. После увольнения Хачатряна десятки высокопоставленных военных Армении потребовали отставки Пашиняна. В субботу защита Хачатряна сообщила, что его обвиняют в служебной халатности в военное время, вину генерал не признает.
«Как и ожидалось, не предоставив (защите — ред.) достаточно времени для ознакомления с 1200-страничным делом, судья Масис Мелконян, игнорируя отсутствие обоснованных подозрений и оснований, удовлетворил ходатайство следователя и арестовал генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на два месяца», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Там же утверждается, что необоснованность обвинения против Хачатряна и отсутствие оснований для его ареста были полностью подтверждены в ходе судебного заседания, которое длилось около пяти часов. В частности, адвокаты заявили, что это один из редких случаев ареста лица, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, а абстрактная возможность воспрепятствования следствию опровергается поведением Хачатряна в течение четырехлетнего расследования.
В заявлении отмечается также, что по этому уголовному делу приближается истечение срока давности, и Хачатряну не грозит лишение свободы. Адвокаты считают, что к Хачатряну был применен дифференцированный подход, он был арестован не для обеспечения хода продолжающегося четыре года следствия, а в качестве наказания за активную политическую и гражданскую позицию, а также для того, чтобы «назначить виновника» поражения в войне. Хачатрян будет отбывать арест в СИЗО «Вардашен».
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992−1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре 2023 года Азербайджан провел в Нагорном Карабахе военную операцию, длившуюся сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. Де-факто власти региона объявили о «самороспуске» непризнанной республики с 1 января 2024 года.
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