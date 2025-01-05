В Армении арестовали генерала, высмеявшего Пашиняна

Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992−1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре 2023 года Азербайджан провел в Нагорном Карабахе военную операцию, длившуюся сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. Де-факто власти региона объявили о «самороспуске» непризнанной республики с 1 января 2024 года.