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Смертельное ДТП произошло в Улытауской области

АСТАНА, 5 янв — Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Улытауской области накануне вечером.

Источник: Патриот

Две машины столкнулись лоб в лоб на трассе Кызылорда-Павлодар. Удар был такой силы, что один из автомобилей слетел с трассы в кювет, сообщает телеграм-канал Патриот. Трое погибли на месте.

«Мы подтверждаем, что было столкновение двух машин и подтверждаем гибель троих человек. Начато досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего».

прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Улытауской области.

Других подробностей в полиции не сообщили, сославшись на тайну следствия.