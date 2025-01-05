Смертельное ДТП произошло в Улытауской области

Две машины столкнулись лоб в лоб на трассе Кызылорда-Павлодар. Удар был такой силы, что один из автомобилей слетел с трассы в кювет, сообщает телеграм-канал Патриот. Трое погибли на месте.
«Мы подтверждаем, что было столкновение двух машин и подтверждаем гибель троих человек. Начато досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего».
Других подробностей в полиции не сообщили, сославшись на тайну следствия.