Белгородщина опять подверглась атаке дронов, пострадали три населённых пункта

«В городе Грайворон на территорию социального объекта с беспилотника сброшено взрывное устройство — в здании повреждено остекление. В селе Гора-Подол Грайворонского округа ещё один беспилотник сбросил взрывное устройство возле МКД, вследствие чего в одной квартире выбило окна», — отметил губернатор.
Кроме того, в селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа в результате атаки с использованием БПЛА загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Также повреждены окна в трёх частных домах и два автомобиля.
Информация о последствиях инцидента уточняется, оперативные службы продолжают работать на местах.
Напомним, ранее Гладков сообщил об атаке дронов противника на посёлок Малиновка Белгородской области. Там в результате инцидента пострадали семь квартир.