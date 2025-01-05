Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

58-летняя женщина погибла при пожаре в Куйтунском районе

Трагедия произошла из-за курения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трагедия произошла накануне в селе Малая Кочерма. Там загорелся частный жилой дом. 58-летняя хозяйка проснулась ночью от запаха дыма и разбудила 62-летнего сожителя. Он побежал к соседям за помощью. Женщина не успела покинуть дом и погибла. Мужчину доставили в районную больницу.

— Дознаватели МЧС России установили, что пожар произошёл из-за непотушенной сигареты. Мы напоминаем необходимые меры безопасности: не курите в постели; убедись, что потушили сигарету; место для курения нужно оборудовать пепельницей, а установка в жилье пожарного извещателя убережет от трагедии. Громким звуком прибор оповестит о задымлении, — сообщили в ведомстве.

Огонь на 48 квадратах ликвидировали 10 огнеборцев и 2 единицы техники.