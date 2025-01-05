58-летняя женщина погибла при пожаре в Куйтунском районе

Трагедия произошла накануне в селе Малая Кочерма. Там загорелся частный жилой дом. 58-летняя хозяйка проснулась ночью от запаха дыма и разбудила 62-летнего сожителя. Он побежал к соседям за помощью. Женщина не успела покинуть дом и погибла. Мужчину доставили в районную больницу.
— Дознаватели МЧС России установили, что пожар произошёл из-за непотушенной сигареты. Мы напоминаем необходимые меры безопасности: не курите в постели; убедись, что потушили сигарету; место для курения нужно оборудовать пепельницей, а установка в жилье пожарного извещателя убережет от трагедии. Громким звуком прибор оповестит о задымлении, — сообщили в ведомстве.
Огонь на 48 квадратах ликвидировали 10 огнеборцев и 2 единицы техники.