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35 птиц и две коровы погибли на пожаре в Омской области

Пожар случился в сарае с животными в селе Калинино.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в селе Калинино Омской области загорелся хлев с животными. Предварительно, пожар случился в результате которого замыкания осветительной проводки.

В пожаре погибли 2 коровы и 35 птиц. Сильное возгораний на площади в 60 кв. м тушили 17 огнеборцев. В результате пожара пострадала женщина. Она пыталась самостоятельно потушить возгорание, но получила ожоги и не смогла спасти животных и хлев.

Фото: МЧС России по Омской области.

Время ликвидации открытого горения — 12:25. Пожарные напоминают о правилах использовании электроприборов и необходимости установки пожарных извещателей.