35 птиц и две коровы погибли на пожаре в Омской области

В пожаре погибли 2 коровы и 35 птиц. Сильное возгораний на площади в 60 кв. м тушили 17 огнеборцев. В результате пожара пострадала женщина. Она пыталась самостоятельно потушить возгорание, но получила ожоги и не смогла спасти животных и хлев.