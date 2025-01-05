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Росгвардейцы в Подмосковье задержали ранее судимого мужчину по подозрению в краже железнодорожных рельс

В Коломне сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии России задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже железнодорожных рельс. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Проезжая по Пирочинскому шоссе, росгвардейцы обратили внимание на подозрительные действия мужчины, который с помощью лопаты выкапывал рельсы и грузил их в собственный автомобиль, припаркованный неподалеку. Мужчина не смог дать адекватное объяснение своим действиям. Позже выяснилось, что он вывозил рельсы партиями для дальнейшей продажи», — говорится в сообщении.

Стражи порядка незамедлительно задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Коломны, который за день до задержания сдал в пункт приема металлических изделий железнодорожные рельсы на сумму около 7 тыс. руб. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.