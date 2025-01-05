В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека

На данный момент уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. Основной проблемой является то, что у вируса отсутствуют реагенты для быстрого скрининга. Помимо этого, в настоящее время в стране не существует противовирусного препарата, который бы эффективно боролся с болезнью, передает РБК.