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В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека

Китайские специалисты представили результаты анализов респираторных проб, которые взяли у больных жителей Китая — в стране зафиксировали вспышку гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Источник: Reuters

Внутри страны на данный момент среди населения распространяются серьезные респираторные инфекционные. Конкретно метапневмовирусом болеют множество детей до 14 лет в северных провинциях Китая.

Сам вирус вызывает у больных симптомы схожие с проявлениями обычной простуды и гриппа. У заболевших до этого наблюдалась исключительно легко форма болезни, однако она способна вызвать осложнения — например, пневмонию у младенцев и подлитых людей.

На данный момент уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. Основной проблемой является то, что у вируса отсутствуют реагенты для быстрого скрининга. Помимо этого, в настоящее время в стране не существует противовирусного препарата, который бы эффективно боролся с болезнью, передает РБК.

Ранее Китайские ученые выявили новый вирус, переносчиком которого являются клещи. Это заболевание вызывает поражение нервной системы и представляет угрозу для человека.

медицина
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