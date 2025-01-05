В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека

Внутри страны на данный момент среди населения распространяются серьезные респираторные инфекционные. Конкретно метапневмовирусом болеют множество детей до 14 лет в северных провинциях Китая.
Сам вирус вызывает у больных симптомы схожие с проявлениями обычной простуды и гриппа. У заболевших до этого наблюдалась исключительно легко форма болезни, однако она способна вызвать осложнения — например, пневмонию у младенцев и подлитых людей.
На данный момент уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. Основной проблемой является то, что у вируса отсутствуют реагенты для быстрого скрининга. Помимо этого, в настоящее время в стране не существует противовирусного препарата, который бы эффективно боролся с болезнью, передает РБК.
Ранее Китайские ученые выявили новый вирус, переносчиком которого являются клещи. Это заболевание вызывает поражение нервной системы и представляет угрозу для человека.