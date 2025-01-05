Волгоградская санавиация эвакуировала в больницу 3-месячного малыша

Из районов региона в опорные медучреждения эвакуированы 310 пациентов.
По сообщению пресс-службы обладминистрации, пациентов транспортируют на двух вертолетах «Ансат». Контракт на работу санавиации в 2025 году уже заключен.
Большинство вылетов за минувший год санитарная авиация совершила в Камышин, Михайловку и Урюпинск. Чаще всего экстренная медпомощь требовалась жителям с острым коронарным синдромом, нарушениями мозгового кровообращения, а также тем, кто пострадал в ДТП или при пожарах.
Среди эвакуированных — 77 детей. Самому юному пациенту, которого на вертолете доставили в медучреждение, оказалось всего 3 месяца.
Добавим, что в Волгоградской области работа по развитию экстренной медслужбы ведется в соответствии с поставленными губернатором Андреем Бочаровым задачами.
Так, в структуру отделения экстренной консультативной медицинской помощи и эвакуации 25-й больницы сегодня входят специализированные врачебные выездные бригады с автомобилями скорой помощи классов B и С. За минувший год они выполнили 2491 выезд, транспортировали 1570 пациентов, в том числе 300 детей.