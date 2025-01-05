Волгоградская санавиация эвакуировала в больницу 3-месячного малыша

Большинство вылетов за минувший год санитарная авиация совершила в Камышин, Михайловку и Урюпинск. Чаще всего экстренная медпомощь требовалась жителям с острым коронарным синдромом, нарушениями мозгового кровообращения, а также тем, кто пострадал в ДТП или при пожарах.