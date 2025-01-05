Суд отправил в СИЗО уральца, напавшего на фельдшера скорой помощи

В Североуральске Свердловской области суд отправил в СИЗО мужчину 1997 года рождения, напавшего на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает старший помощник главы регионального СКР Александр Шульга.
Также ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Он может отправиться в колонию на семь лет.
Ранее уралец был несколько раз судим. По словам пресс-секретаря свердловской полиции Валерия Горелых, последний раз освободился 13 августа 2024 года.
Напомним, 1 января фельдшер приехала на вызов к пациенту и когда выходила вместе с ним, то на неё напали хулиганы. Один из них разбил об её голову укладку с лекарствами.