В Башкирии после пожара в бытовке обнаружили тело мужчины

В Белорецком районе Башкирии накануне, 4 января, вечером произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предоставленным данным, о ЧП сообщили жители деревни Зигаза. Очевидцы рассказали о горящей бытовке и о том, что видели человека внутри.
Пожарные ликвидировали огонь на площади 15 квадратных метров и обнаружили внутри тело мужчины. В настоящий момент причина произошедшего устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.
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