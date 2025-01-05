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В Башкирии после пожара в бытовке обнаружили тело мужчины

В МЧС Башкирии устанавливают причины случившегося.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии накануне, 4 января, вечером произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, о ЧП сообщили жители деревни Зигаза. Очевидцы рассказали о горящей бытовке и о том, что видели человека внутри.

Пожарные ликвидировали огонь на площади 15 квадратных метров и обнаружили внутри тело мужчины. В настоящий момент причина произошедшего устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.

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