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В Волгограде 4 января ночью сгорели 3 грузовые «Газели»

Возгорание произошло накануне в Краснооктябрьском районе областного центра.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 04.03. На улице Хрустальной огнем была охвачена грузовая «Газель». Позже пламя перекинулось на 2 соседних автомобиля.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров. Пламя ликвидировали сотрудники второй пожарно-спасательной части.

Предварительная причина возникновения пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В ведомстве напоминают водителям о необходимости обращать внимание на неисправности в машине, регулярно проходить технический осмотр, доверять ремонт только квалифицированным специалистам и всегда иметь в автомобиле огнетушитель для предотвращения возможных возгораний.

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