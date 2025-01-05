В Якутии восстановили теплоснабжение в селе, где вышла из строя котельная

«В текущий момент в котельной функционируют пять котлов. Ограничение от теплоснабжения каких-либо объектов не планируется. Главной задачей является оперативное восстановление поврежденных котлов для повышения надежности теплоснабжения в селе. В круглосуточном режиме в селе дежурят сотрудники МЧС, противопожарной службы и АО “Сахаэнерго”, — говорится в сообщении.
Котлы котельной вышли из строя ранним утром, первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников сообщал, что для восстановления нормальной температуры в домах должны работать не меньше четырех котлов. Аварийная бригада из восьми человек с необходимыми оборудованиями прибыла на место для проведения восстановительных работ. Ожидается самолет АН-26 из Якутска, который доставит дополнительные запчасти. В межотопительный период ряд котлов заменят.
В селе Бестях Жиганского района, где 1 января произошел пожар на котельной, все объекты переведены на электроотопление. «Из-за пиковых нагрузок наблюдается нагрев автоматов дизельной электростанции, что может привести к отключению электроснабжения всего села. В связи с этим рассматривается возможность временного отключения детского сада от электроотопления. Аварийные бригады, прибывшие из Якутска и Вилюйского района, работают на месте и контролируют поддержание нормативного температурного режима во всех объектах села, а также обеспечивают соблюдение норм пожарной безопасности», — обозначил Емельянов, добавив, что прорабатывается постоянное подключение потребителей к новой котельной ООО «ЖКХ Альтернатива» в ближайшее время.