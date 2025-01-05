В Урике 7-летняя девочка погибла под колесами автомобиля, съезжая с горки

Трагедия произошла 29 декабря 2024 года в селе Урик. Вечером 7-летняя девочка ушла кататься на ледянке со стихийной горки по улице Пшеничной. Домой ребенок, к сожалению, уже не вернулся. Съезжая с горки, она угадила под колеса проезжавшего мимо автомобиля. За рулем был 35-летний местный житель. С множественными травмами ее доставили в детскую больницу в Иркутске. Врачи боролись за жизнь девочки, однако 2 января она умерла.
— По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия, — рассказали в СУ СК России по Иркутской области.
Прокуратура в свою очередь проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье причинение смерти по неосторожности и проверит законность принятых следователями решений. Также оценка будет дана исполнению законодательства о благоустройстве территорий сельских поселений, защите прав детей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.