В Урике 7-летняя девочка погибла под колесами автомобиля, съезжая с горки

Трагедия произошла 29 декабря 2024 года в селе Урик. Вечером 7-летняя девочка ушла кататься на ледянке со стихийной горки по улице Пшеничной. Домой ребенок, к сожалению, уже не вернулся. Съезжая с горки, она угадила под колеса проезжавшего мимо автомобиля. За рулем был 35-летний местный житель. С множественными травмами ее доставили в детскую больницу в Иркутске. Врачи боролись за жизнь девочки, однако 2 января она умерла.