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61 БПЛА в пяти регионах: ВСУ предприняли массированную атаку на Россию в ночь на 5 января

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над пятью регионами России. Об этом докладывает Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«Дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский БПЛА. 37 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области», — отчитались в ведомстве.

Ещё 20 беспилотников было сбито в Брянской области, 2 уничтожены в Воронежской области, по 1 — в Белгородской и Орловской областях.

Ночью сообщалось, что дроны были замечены, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. В ходе массированной украинской атаки в Ростовской области пострадавших нет, однако повреждены дома и автомобили. В трёх населённых пунктах Белгородской области повреждены здания и машины, никто не пострадал. В других регионах, по сведениям властей, также обошлось без раненых и значительных повреждений.