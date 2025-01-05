На девяти пляжах Севастополя обнаружили мазутные пятна

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев 4 января.
Как уточнил губернатор, загрязнения нефтепродуктами обнаружили на 8 официальных пляжах города, что составляет 29,7% от всех пляжных зон. На части пляжей работы продолжаются, практически везде мазут убрали.
Кроме того, на одном из 6 неофициальных пляжей также зафиксировали следы нефтепродуктов.
«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем», — сказал Развожаев.
По его словам, информация о том, что в Севастополе загрязнены все пляжи, — ложь.
Ранее сообщалось, что в крымском селе Яковенково собрали и вывезли более 15 тонн загрязнений. Работы на двух участках продолжаются. За минувшие сутки специалисты обследовали 288 км береговой линии.
Также в городах Крыма оказывают помощь пострадавшим от выбросов мазута птицам. Власти призвали доставлять испачканных птиц в пункты приема в случае обнаружения.