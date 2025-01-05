Жители Пермского края опубликовали видео с напавшей на собаку стаей волков

Видео с напавшей ночью на собаку стаей волков жители Пермского края опубликовали в телеграм-канале «ЧП Пермь».
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, пятеро волков, которые окружают дворовую собаку, бросаются на неё, а после скрываются со своей жертвой из виду. Собака успевает только один раз подать голос, а затем замолкает. Судя по дате съёмки, инцидент произошёл во второй половине декабря.
«В Красновишерском округе участились случаи появления волков вблизи населённых пунктов. Меньше месяца назад, со слов местных жителей, в посёлке Мутихе полностью исчезли собаки, а волки начали сбиваться в стаи», — такой комментарий к видео оставил его владелец.
Напомним, сайт perm.aif.ru сообщал о ещё одном видео с гулявшими в Прикамье у частных домов волками — его опубликовала жительница Ныроба. По словам женщины, хищники подошли к человеческому жилью поздней ночью 12 декабря. В кадр попали только пять волков, но в Ныробе говорят, что их было девять. Жители посёлка начали опасаться за жизни своих детей, которые порой вынуждены ходить в школу пешком через поле у леса.
В краевом Минприроды жителям Пермского края советуют сообщать о гуляющих вблизи жилых домов опасных хищниках по номеру 112 или 102. Ранее в ведомстве поделились рекомендациями о том, как стоит себя вести человеку при встрече с волком.