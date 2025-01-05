Жители Пермского края опубликовали видео с напавшей на собаку стаей волков

Напомним, сайт perm.aif.ru сообщал о ещё одном видео с гулявшими в Прикамье у частных домов волками — его опубликовала жительница Ныроба. По словам женщины, хищники подошли к человеческому жилью поздней ночью 12 декабря. В кадр попали только пять волков, но в Ныробе говорят, что их было девять. Жители посёлка начали опасаться за жизни своих детей, которые порой вынуждены ходить в школу пешком через поле у леса.