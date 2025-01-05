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Пятый провал на Московской улице в Краснодаре

Остановлено движение трамваев.

В Краснодаре на Московской улице из-за провала грунта остановлено движение трамваев. Информация опубликована рано утром в Telegram (18+) МУП «КТТУ», сообщает ИА KrasnodarMedia.

В данный момент остановлено движение трамваев маршрутов № 5, 8, 15, 21 и 22. Вагоны этих маршрутов временно следуют через конечную «Ул. Декабристов». Для подвоза пассажиров по ул. Московской начинает курсировать автобусный маршрут номер «0» — «П. Метальникова — КубГТУ».

С 27 ноября это уже пятый провал на Московской улице. 3 января произошел четвертый провал на трамвайных путях между улицами 40 лет Победы и Зиповской. Его оперативно ликвидировали, и уже 4 января движение трамваев было восстановлено.