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Заключенный в Аризоне попросил казнить его раньше назначенной даты

Приговоренный к смертной казни в штате Аризона (США) заключенный Аарон Брайан Ганчес попросил высший суд штата опустить юридические формальности и назначить его казнь раньше, чем планировали власти. Об этом 5 января сообщает агентство Associated Press (AP).

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Ганчес написал заявление от руки, в котором попросил суд перенести его казнь на середину февраля по обвинению в убийстве в 2002 году. Он отметил, что не является адвокатом, но решил сам защитить свои интересы как заключенного. Осужденный указал, что его смертный приговор «давно назрел», а государство давно медлит с просьбой к суду предоставить график юридических брифингов перед казнью.

В свою очередь, офис генерального прокурора Криса Мэйеса, добивающийся казни Ганчеса, заявил, что график брифингов необходим, чтобы сотрудники исправительных учреждений гарантированно смогли выполнить требующееся условие для казни — тестирование на пентобарбитал, который используется для смертельной инъекции.

При этом два года назад Ганчес уже обращался в Верховный суд Аризоны с просьбой выдать ему ордер на казнь, отметив, что так справедливость наконец-то восторжествует, а семьи жертвы могут добиться закрытия дела.

Накануне нового 2025 году газета The Herald сообщила об отмене смертной казни в Республике Зимбабве. Издание назвало данное решение историческим и отметило, что в документе содержатся инструкции по пересмотру дел заключенных, которые были приговорены к смертной казни. Как отметил министр юстиции Зимбабве Зиямби Зиямби, этот закон «свидетельствует о приверженности страны к справедливости и гуманности».