Заключенный в Аризоне попросил казнить его раньше назначенной даты

Ганчес написал заявление от руки, в котором попросил суд перенести его казнь на середину февраля по обвинению в убийстве в 2002 году. Он отметил, что не является адвокатом, но решил сам защитить свои интересы как заключенного. Осужденный указал, что его смертный приговор «давно назрел», а государство давно медлит с просьбой к суду предоставить график юридических брифингов перед казнью.
В свою очередь, офис генерального прокурора Криса Мэйеса, добивающийся казни Ганчеса, заявил, что график брифингов необходим, чтобы сотрудники исправительных учреждений гарантированно смогли выполнить требующееся условие для казни — тестирование на пентобарбитал, который используется для смертельной инъекции.
При этом два года назад Ганчес уже обращался в Верховный суд Аризоны с просьбой выдать ему ордер на казнь, отметив, что так справедливость наконец-то восторжествует, а семьи жертвы могут добиться закрытия дела.
Накануне нового 2025 году газета The Herald сообщила об отмене смертной казни в Республике Зимбабве. Издание назвало данное решение историческим и отметило, что в документе содержатся инструкции по пересмотру дел заключенных, которые были приговорены к смертной казни. Как отметил министр юстиции Зимбабве Зиямби Зиямби, этот закон «свидетельствует о приверженности страны к справедливости и гуманности».