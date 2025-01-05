Заключенный в Аризоне попросил казнить его раньше назначенной даты

Ганчес написал заявление от руки, в котором попросил суд перенести его казнь на середину февраля по обвинению в убийстве в 2002 году. Он отметил, что не является адвокатом, но решил сам защитить свои интересы как заключенного. Осужденный указал, что его смертный приговор «давно назрел», а государство давно медлит с просьбой к суду предоставить график юридических брифингов перед казнью.