Железнодорожный мост с поездом рухнул в реку в США

«При проезде грузового поезда обрушился эстакадный мост, в результате чего вагон упал в реку Мэрис в городе Корваллис», — рассказали в компании.
В полиции города уточнили, что в поезде, в том числе перевозилась мочевина — химический компонент, использующийся в косметологии и для удобрений. После ж/д аварии в реку для фильтрации запустили плавающие заграждения, местных жителей призвали избегать посещения этого района на время расследования.
А ранее восемь вагонов пассажирского состава сошли с рельсов в Волгоградской области. Авария произошла на участке Казань — Адлер у станции Котельниково. По словам очевидцев, водитель КАМАЗа пытался проскочить перед поездом, что и привело к столкновению.