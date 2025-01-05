Железнодорожный мост с поездом рухнул в реку в США

Железнодорожный мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился в реку во время движения по нему грузового поезда, один вагон с карбамидом упал в воду. Представитель компании «Портленд и Западная железная дорога» сообщил, что в результате ЧП никто не пострадал.