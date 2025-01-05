В приморском селе Вассиановка при пожаре в частном доме погибла женщина

Причину трагического пожара в Черниговском округе Приморского края, произошедшем в частном доме 4 января, устанавливают дознаватели МЧС России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По данным ведомства, возгорание частного дома в селе Вассиановка произошло 4 января в 10:27. В ходе тушения было найдено тело 74-летней женщины.
Пожар был ликвидирован на площади около 48 кв. метров. Причина и ущерб устанавливаются. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю в очередной раз призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и быть бдительными. В ведомстве также призывают граждан устанавливать автономные пожарные извещатели в своем жилье, который сработает на ранней стадии пожара и даст шанс на спасение.
С начала года в Приморье на пожарах уже погибло 10 человек, 5 человек пострадали.
Телефон пожарно-спасательной службы «101».