В приморском селе Вассиановка при пожаре в частном доме погибла женщина

Главное управление МЧС России по Приморскому краю в очередной раз призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и быть бдительными. В ведомстве также призывают граждан устанавливать автономные пожарные извещатели в своем жилье, который сработает на ранней стадии пожара и даст шанс на спасение.