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Глава Перми прокомментировал ДТП с автобусами в центре города

Пермские власти контролируют ситуацию.

Источник: ГУ МЧС по Пермскому краю

Глава Перми Эдуард Соснин дал комментарий в отношении ДТП с двумя автобусами, которое произошло вечером в субботу, 4 января, на улице Попова.

«Держу ситуацию на контроле — перевозчик уже инициировал собственную проверку по факту ДТП с целью выявления причин аварии. По ее итогам примем необходимые меры. Прошу всех водителей быть осторожными на дорогах, особенно в условиях сложных погодных условий», — написал Соснин в своем телеграмм-канале.

Напомним, автобус № 50 стоял на остановке, запускал пассажиров. Автобус № 10 не успел затормозить и врезался. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетний. Пять человек увезли в больницу. По предварительным данным у одного пострадавшего перелом, у остальных ушибы и ссадины.