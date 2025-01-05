Глава Перми прокомментировал ДТП с автобусами в центре города

Глава Перми Эдуард Соснин дал комментарий в отношении ДТП с двумя автобусами, которое произошло вечером в субботу, 4 января, на улице Попова.
«Держу ситуацию на контроле — перевозчик уже инициировал собственную проверку по факту ДТП с целью выявления причин аварии. По ее итогам примем необходимые меры. Прошу всех водителей быть осторожными на дорогах, особенно в условиях сложных погодных условий», — написал Соснин в своем телеграмм-канале.
Напомним, автобус № 50 стоял на остановке, запускал пассажиров. Автобус № 10 не успел затормозить и врезался. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетний. Пять человек увезли в больницу. По предварительным данным у одного пострадавшего перелом, у остальных ушибы и ссадины.