Глава Перми прокомментировал ДТП с автобусами в центре города

Напомним, автобус № 50 стоял на остановке, запускал пассажиров. Автобус № 10 не успел затормозить и врезался. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетний. Пять человек увезли в больницу. По предварительным данным у одного пострадавшего перелом, у остальных ушибы и ссадины.