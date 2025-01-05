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В Таганроге без отопления остались десять многоквартирных домов

В районе улицы Нестора Кукольника в Таганроге произошел порыв на теплотрассе.

Источник: Комсомольская правда

Утром 5 января в Таганроге в районе улицы Нестора Кукольника произошел порыв на теплотрассе, сообщила в ТГ-канале глава администрации города Светлана Камбулова.

— В связи с этим без подачи теплоснабжения остались 10 домов по ул. Сергея Лазо, — отметила Светлана Камбулова.

На месте коммунальной аварии уже начали работу аварийные бригады. О сроках завершения работ пока не сообщается.

До этого, 4 января, в Таганроге произошел порыв на теплосети в районе дома № 7/1 по улице Сергея Лазо. Ремонтные работы завершили вечером, а подачу тепла возобновили ночью.

ЖКХ