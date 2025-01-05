Мужчина-пешеход погиб на месте в результате двойного наезда в Солигорском районе

Мужчина-пешеход погиб на месте жесткой аварии в результате двойного наезда в Солигорском районе. Как сообщили в УВД Минского облисполкома, авария произошла в субботу, 4 января 2025 года около 18.20 на 141 километре автодороги «Бобруйск-Глуск-Любань» вблизи деревни Касыничи Солигорского района.
Как установлено, 44-летний местный житель, который сидел за рулем Mercedes, совершил наезд на 55-летнего пешехода. Последний переходил проезжую часть вне пешеходного перехода и не был обозначен световозвращающими элементами.
44-летний водитель Mercedes оперативно вызвал скорую помощь, выставил, как того требуют правила дорожного движения, знак аварийной остановки.
«Однако вскоре на пешехода повторно был совершен наезд 20-летним водителем автомобиля Chrysler, который двигался в попутном направлении», — сообщили правоохранители.
Все детали и обстоятельства трагедии устанавливаются.
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