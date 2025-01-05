Мужчина-пешеход погиб на месте в результате двойного наезда в Солигорском районе

Ранее мы писали о том, что известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов рассказал о прогнозе погоды с 6 по 12 января (здесь про все это). Писали мы и о том, что актер Николай Добрынин, полюбившийся многим по роли Митяя в семейной комедийной саге «Сваты» рассказал в Минске про три брака и своих детей (читать далее вот тут).