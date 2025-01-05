11 пожаров потушили в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за минувшие сутки потушено 11 пожаров. В частных жилых домах — пять, в многоквартирных жилых домах — два, в хозяйственной постройке и нежилом строении произошло по одному пожару, два пожара в неэксплуатируемом строении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Короткое замыкание электропроводки стало причиной четырёх пожаров, неосторожное обращение с огнём — трёх. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления привело к возникновению одного пожара. По причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и в результате поджога произошло по одному пожару. Неосторожное обращение с огнем при курении привело к одному пожару.