11 пожаров потушили в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за минувшие сутки потушено 11 пожаров. В частных жилых домах — пять, в многоквартирных жилых домах — два, в хозяйственной постройке и нежилом строении произошло по одному пожару, два пожара в неэксплуатируемом строении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.