Новосибирцам рассказали, как помочь спасению птиц от мазута в Анапе

После разлива мазута в Черном море пострадали тысячи птиц, и всем им нужна помощь. Неравнодушные люди со всех уголков страны уже находятся в Анапе и отмыли сотни пернатых. Что могут сделать новосибирцы сейчас, рассказала орнитолог Елена Шнайдер, председатель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России.
— Этой ночью ситуация очень изменилась: было принято решение выпустить отмытых птиц в море. В связи с тем, что у них нет достаточной жировой прослойки, им может понадобиться помощь, — объяснила КП-Новосибирск Елена Шнайдер.
Разрешат ли волонтерам продолжить свою работу, станет известно в ближайшее время.