Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам рассказали, как помочь спасению птиц от мазута в Анапе

На этот вопрос ответила Елена Шнайдер.

Источник: Мэрия Новосибирска

После разлива мазута в Черном море пострадали тысячи птиц, и всем им нужна помощь. Неравнодушные люди со всех уголков страны уже находятся в Анапе и отмыли сотни пернатых. Что могут сделать новосибирцы сейчас, рассказала орнитолог Елена Шнайдер, председатель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России.

— Этой ночью ситуация очень изменилась: было принято решение выпустить отмытых птиц в море. В связи с тем, что у них нет достаточной жировой прослойки, им может понадобиться помощь, — объяснила КП-Новосибирск Елена Шнайдер.

Разрешат ли волонтерам продолжить свою работу, станет известно в ближайшее время.

флора и фауна
экология