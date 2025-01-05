Новосибирцам рассказали, как помочь спасению птиц от мазута в Анапе

После разлива мазута в Черном море пострадали тысячи птиц, и всем им нужна помощь. Неравнодушные люди со всех уголков страны уже находятся в Анапе и отмыли сотни пернатых. Что могут сделать новосибирцы сейчас, рассказала орнитолог Елена Шнайдер, председатель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России.