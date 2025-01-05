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В Красноярском крае пожарные вывели из огня четырех человек

Оперативная сводка работы пожарных Красноярского края за минувшие сутки.

Источник: МЧС РФ

В селе Ирбейском пожарные вывели из огня семью из четырех человек, включая одного ребенка. Пожар случился минувшей ночью: на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение, что горит крыша жилого дома. На место выехали 5 человек личного состава и две автоцистерны. Огонь погасили на площади 80 квадратных метров. Предварительно причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

Согласно оперативной сводке регионального управления МЧС, за сутки в крае было ликвидировано 12 пожаров. Обошлось без погибших и пострадавших. Среди крупных — пожар в селе Красный Курыш. Там загорелась крыша двухэтажного брусового дома, огонь перекинулся на веранду, затем на хозпостройку, повредил автомобиль. Общая площадь составила 208 квадратов.

Еще один пожар тушили в краевом центре, в районе Угольного переулка. Там также вспыхнул частный дом, погасили огонь на площади 96 квадратов. Предположительно причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.

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