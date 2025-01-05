Четырех человек нашли мертвыми в Волгоградской области

Волгоградское отделение Всероссийского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в официальном паблике разместило статистическую информацию по итогам минувшего декабря.
За последний месяц ушедшего года волгоградские волонтеры получили 26 заявок на поиск бесследно исчезнувших людей на территории Волгоградской области. За этот же период благодаря организованным поискам 16 человек были обнаружены и переданы близким.
К сожалению, в четырех случаях пропавшие волгоградцы были найдены мертвыми, о чем было сообщено и их близким, и в правоохранительные органы.
Волонтеры рассказали, что в трех случаях удалось найти родных, которых искали их близкие. Три заявки, которые были оформлены в декабре, оказались неподтвержденными. В одном случае волгоградец с помощью волонтеров «ЛизыАлерт» был благополучно доставлен по месту его проживания. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» был создан в октябре 2010 года. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев на безвозмездной основе.
Сегодня в отряде насчитывается более 40 тысяч человек и представлен в 64 регионах Российской Федерации. В отряде 24 направления, чья деятельность ориентирована на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, связисты, картографы, кинологи, регистраторы, беспилотная авиация и другие.
За 14 лет отряд участвовал в поиске и спасении живыми более 204 000 человек, всего за это время было принято и отработано более 277 000 заявок, найдено более 238 000 человек. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.