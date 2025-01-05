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В международном аэропорту Красноярска загорелась снегоуборочная машина

Происшествие произошло вечером, 4 января.

Источник: Соцсети

В международном аэропорту Красноярска вечером 4 января загорелась снегоуборочная машина.

Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным ведомства, возгорание произошло около 18 часов местного времени на перроне аэропорта.

Причиной стала техническая неисправность снегоуборочной машины.

«Инцидент на прием и отправку воздушных судов не повлиял. Возгорание ликвидировано наземными службами аэропорта. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, что из Красноярска запустят новый авиарейс в Якутию.

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