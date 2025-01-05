В международном аэропорту Красноярска загорелась снегоуборочная машина

В международном аэропорту Красноярска вечером 4 января загорелась снегоуборочная машина.
Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительным данным ведомства, возгорание произошло около 18 часов местного времени на перроне аэропорта.
Причиной стала техническая неисправность снегоуборочной машины.
«Инцидент на прием и отправку воздушных судов не повлиял. Возгорание ликвидировано наземными службами аэропорта. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Напомним, что из Красноярска запустят новый авиарейс в Якутию.