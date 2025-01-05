Пять человек пострадали в аварии в Новосибирске

В воскресенье, 5 января 2025 года, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
По предварительным данным, Toyota Estima двигалась по улице Гусинобродский тракт — водитель не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.
В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров Estima.
«Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС», — говорится в сообщении пресс-службы ГАИ.