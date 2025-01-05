В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — говорится в сообщении представителя.