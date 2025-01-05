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В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения

В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения на полеты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропортов Нижнекамска, Ижевска и Перми для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ранее утром были введены временные ограничения на работу аэропорта Казань для безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — говорится в сообщении представителя.

Он подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

«Ранее временные ограничения действовали в аэропорту Саратова. С 8.30 мск эта воздушная гавань принимает и отправляет рейсы», — добавил представитель.