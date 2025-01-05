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Взрыв произошёл в 16-этажке в Новой Москве из-за моноколеса

Мужчина пострадал при взрыве моноколеса в квартире в Новой Москве. Его с ожогами доставили в больницу, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

ЧП произошло около часа назад в 16-этажке на улице Монаховой в Сосенском. Жильцов дома перепугал звук взрыва и густой дым из окна 13-го этажа. Они срочно вызвали МЧС.

Оказалось, что в одной из квартир первого подъезда рвануло стоящее на зарядке моноколесо. 51-летний хозяин сумел быстро потушить возгорание до прибытия пожарных, но получил ожоги II степени и сильно надышался гарью. Мужчину госпитализировали в Склиф. По информации SHOT, система дымоудаления в многоэтажке не сработала.

Ранее из-за возгорания электросамоката погиб житель Нижнего Новгорода. «Транспорт» так же взорвался в его квартире поздно ночью. В этот момент он находился на подзарядке.