Взрыв произошёл в 16-этажке в Новой Москве из-за моноколеса

Оказалось, что в одной из квартир первого подъезда рвануло стоящее на зарядке моноколесо. 51-летний хозяин сумел быстро потушить возгорание до прибытия пожарных, но получил ожоги II степени и сильно надышался гарью. Мужчину госпитализировали в Склиф. По информации SHOT, система дымоудаления в многоэтажке не сработала.