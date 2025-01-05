Один из близнецов, пострадавших на пожаре в Иркутске, скончался в больнице

Пожар в многоэтажном жилом доме по улице Депутатской в Иркутске произошел 2 января. Огонь охватил одну из квартир на седьмом этаже. К моменту, когда приехали спасатели, мужчина вместе с двумя 3-летними детьми находились перед подъездом. Они смогли выбраться самостоятельно. Их экстренно передали медикам. Братьев-близнецов госпитализировали в Ивано-Матренинскую больницу, а их отца в токсикологическое отделение медсанчасти ИАПО. Сегодня стало известно, что один из мальчиков умер.