Один из близнецов, пострадавших на пожаре в Иркутске, скончался в больнице

Пожар в многоэтажном жилом доме по улице Депутатской в Иркутске произошел 2 января. Огонь охватил одну из квартир на седьмом этаже. К моменту, когда приехали спасатели, мужчина вместе с двумя 3-летними детьми находились перед подъездом. Они смогли выбраться самостоятельно. Их экстренно передали медикам. Братьев-близнецов госпитализировали в Ивано-Матренинскую больницу, а их отца в токсикологическое отделение медсанчасти ИАПО. Сегодня стало известно, что один из мальчиков умер.
— К сожалению, коллеги сообщили, что в больнице скончался один из близнецов, пострадавших на пожаре на улице Депутатская в Иркутске. Второй ребенок находится в стабильном состоянии, — сообщил в своем телеграм-канале Игорь Кобзев.
Причиной пожара, унесшего жизнь мальчика послужило неосторожное обращение с огнем. Площадь составила 15 квадратных метров.