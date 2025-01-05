В аэропортах Перми, Нижнекамска и Ижевска ввели план «Ковёр»

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKE), Ижевска (USII) и Перми (Большое Савино; USPP)», — сообщает пресс-служба Росавиации.
Сейчас они временно не принимают и не отправляют авиарейсы. В Росавиации уточнили, что ранее временные ограничения действовали в аэропорту Саратова. С 08:30 МСК эта воздушная гавань принимает и отправляет самолёты.
Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над пятью регионами России. Так, дроны ВСУ атаковали север Ростовской области. В небе над Миллеровским и Тарасовским районами было сбито два беспилотника. В Таганроге и селе Новобессергеновка повреждены жилые дома и машины.