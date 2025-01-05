В аэропортах Перми, Нижнекамска и Ижевска ввели план «Ковёр»

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над пятью регионами России. Так, дроны ВСУ атаковали север Ростовской области. В небе над Миллеровским и Тарасовским районами было сбито два беспилотника. В Таганроге и селе Новобессергеновка повреждены жилые дома и машины.