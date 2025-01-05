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В Перми завели дело после ДТП с двумя автобусами

В Перми возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух автобусов, в котором пострадали пассажиры. Действия перевозчиков квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в воскресенье в следственном управлении СКР региона.

Источник: РИА "Новости"

«Вечером 4 января в Ленинском районе города на перекрестке улиц Ленина и Попова водитель двигавшегося по маршруту автобуса совершил столкновение с другим, остановившимся вблизи остановочного пункта, — пояснили в ведомстве. — Пострадавшие, среди которых имеется несовершеннолетний, получили легкие травмы. Их количество уточняется».

Следователи провели осмотр места происшествия и транспортных средств, опросили свидетелей и очевидцев ДТП, назначили необходимые экспертизы технического состояния транспортных средств.

Ход расследования поставлен на контроль в аппарате следственного ведомства.

Кстати

В Тюмени возбуждено уголовное дело после падения рейсового автобуса в кювет. 3 января на Салаирском тракте в условиях непогоды водитель съехал с дороги и допустил опрокидывание автобуса. Несколько пассажиров получили травмы.