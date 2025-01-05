В Перми завели дело после ДТП с двумя автобусами

В Перми возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух автобусов, в котором пострадали пассажиры. Действия перевозчиков квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в воскресенье в следственном управлении СКР региона.