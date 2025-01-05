Суд перевел под домашний арест гендиректора Княгининской швейной фабрики

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд перевел под домашний арест гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова, которого ранее арестовали по делу о даче взятки экс-чиновнику Минобороны России Владимиру Демчику, сообщается в картотеке суда.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в карточке дела.
Отмечается, что меру пресечения смягчили 25 декабря.
Ранее СК РФ сообщал о возбуждении дела против гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» (находится в Нижегородской области) Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения госконтракта с Минобороны России.
По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику взятку в четыре миллиона рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более 574 миллиона рублей.
Как ранее сообщал РИА Новости информированный источник, Свистунов не признал вину и отказался сотрудничать со следствием.
Как сообщается на сайте предприятия, Княгининская швейная фабрика более 50 лет специализируется на изготовлении форменного обмундирования для всех силовых структур России и регионов. Главный и основной по объему вид продукции — форменные головные уборы.
Княгининская швейная фабрика — самое большое по численности работающих предприятие района. Свистунов возглавляет фабрику с августа 2016 года.