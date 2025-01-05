Полиция провела рейд по ночным клубам Екатеринбурга

Добавим, что 1 января сотрудники правоохранительных органов провели рейд для проверки соблюдения ПДД водителями рейсовых автобусов. В итоге на маршруте «Екатеринбург — Березовский» был остановлен «Паз», в котором были нарушены требования к использованию тахографа.