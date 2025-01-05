Полиция провела рейд по ночным клубам Екатеринбурга

Минувшей ночью прохожие заметили людей в масках рядом с «Антеем» в Екатеринбурге. Как выяснилось, сотрудники правоохранительных органов проводили рейд по ночным клубам.
— В данном районе сотрудниками полиции проводился плановый профилактический рейд «Улица-бар», направленный на предупреждение и пресечение нарушений общественного порядка, — прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Добавим, что 1 января сотрудники правоохранительных органов провели рейд для проверки соблюдения ПДД водителями рейсовых автобусов. В итоге на маршруте «Екатеринбург — Березовский» был остановлен «Паз», в котором были нарушены требования к использованию тахографа.