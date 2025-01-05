В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в подготовке теракта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 21 февраля молодого человека, обвиняемого в приготовлении к теракту с использованием СВУ в местах массового пребывания людей в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«На основании изложенного суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля 2025 года», — озвучила решение судья.
Весь процесс по мере пресечения проходил в закрытом режиме, СМИ пустили лишь на оглашение.
В субботу ФСБ сообщала, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в России террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Ведомство обнародовало кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт: по словам одного из них, сначала изготовленную взрывчатку хотели «протестировать», а в дальнейшем «рассматривали, какие могут быть цели, чтобы ее использовать». У них изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Возбуждено уголовное дело.
Двоим несовершеннолетним екатеринбуржцам было предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, отмечал СК РФ.
По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Также следователи установили, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной машины полиции, произошедшему в ночь на 22 декабря 2024 года возле автосервиса на улице Чапаева в Екатеринбурге.