В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в подготовке теракта

В субботу ФСБ сообщала, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в России террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Ведомство обнародовало кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт: по словам одного из них, сначала изготовленную взрывчатку хотели «протестировать», а в дальнейшем «рассматривали, какие могут быть цели, чтобы ее использовать». У них изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Возбуждено уголовное дело.