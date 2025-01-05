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В Пинском районе в пожарах за сутки погибли два человека

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе за сутки в пожарах погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме по ул. Каштановая в Пинске поступило 4 января в 17.08. В результате пожара огонь повредил матрас, кровать, отделку жилой комнаты, закопчены стены и потолок. В огне погиб брат хозяйки квартиры. Причина пожара устанавливается.

Еще одно сообщение о пожаре в д. Дубновичи Пинского района поступило спасателям 5 января в 1.32. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повредил стены и имущество в доме. Во время пожара погиб хозяин дома. Специалисты устанавливают причину произошедшего.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 7 пожаров: погибли 2 человека, повреждения получили 6 строений.

пожары
МЧС