В Пинском районе в пожарах за сутки погибли два человека

Сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме по ул. Каштановая в Пинске поступило 4 января в 17.08. В результате пожара огонь повредил матрас, кровать, отделку жилой комнаты, закопчены стены и потолок. В огне погиб брат хозяйки квартиры. Причина пожара устанавливается.