«Символ непоколебимого духа»: Мэр Донецка тепло вспомнил об убитом ВСУ военкоре «Известий»

«Этой ночью в результате атаки дрона противника на трассе Донецк — Горловка погиб журналист “Известий” Александр Мартемьянов, чья жизнь была посвящена поиску правды. Его работа стала символом смелости и непоколебимого духа. Память о нём останется в наших сердцах навсегда», — пишет градоначальник в Telegram-канале.
Как уже писал Life.ru, вечером 4 января ВСУ атаковали при помощи FPV-дрона гражданский автомобиль на трассе Донецк — Горловка. Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб, ранения получили по крайней мере пятеро сотрудников других СМИ, среди них двое журналистов издания «Блокнот». Захарова назвала эту атаку очередным преступление Владимира Зеленского.