«Символ непоколебимого духа»: Мэр Донецка тепло вспомнил об убитом ВСУ военкоре «Известий»

«Этой ночью в результате атаки дрона противника на трассе Донецк — Горловка погиб журналист “Известий” Александр Мартемьянов, чья жизнь была посвящена поиску правды. Его работа стала символом смелости и непоколебимого духа. Память о нём останется в наших сердцах навсегда», — пишет градоначальник в Telegram-канале.