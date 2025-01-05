Восемь самолётов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия неба над Татарстаном и Удмуртией

В воздушных гаванях Казани и Нижнекамска (Бегишево) ограничения на приём и выпуск самолётов сняли с 10:32 мск. В период действия плана «Ковёр» на запасные аэродромы отправили пять бортов, выполнявших рейсы в Казань, и один, следовавший в Нижнекамск.