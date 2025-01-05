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Восемь самолётов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия неба над Татарстаном и Удмуртией

Временные ограничения на работу аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска сняты, на запасные аэродромы отправлено восемь самолётов. Об этом сообщается в Телеграм-канале пресс-службы Росавиации.

Источник: Life.ru

«В аэропорту Ижевска с 10:31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений два самолёта, выполнявших рейсы в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме Киров (Победилово)», — рассказали в службе.

В воздушных гаванях Казани и Нижнекамска (Бегишево) ограничения на приём и выпуск самолётов сняли с 10:32 мск. В период действия плана «Ковёр» на запасные аэродромы отправили пять бортов, выполнявших рейсы в Казань, и один, следовавший в Нижнекамск.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью регионами России. Утром временные ограничения введены в аэропорту Казани, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА. А спустя два часа план «Ковёр» ввели в воздушных гаванях Нижнекамска, Ижевска и Перми.