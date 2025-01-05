Украинский боец напомнил, что сейчас в ВСУ наблюдается огромный дефицит личного состава, потери достигли невероятных размеров, большинство подразделений недоукомплектованы. При этом киевские власти своей агрессивной политикой в вопросах мобилизации довели ситуацию до предела, когда украинцы готовы на всё, лишь бы не попасть под призыв, отметил собеседник издания.