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В Ростове потушили пожар в многоэтажке

Эвакуировано 20 человек.

В донской столице ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило 4 января в 8:41. Горела квартира на 23 этаже высотки на улице 2-я Краснодарская, 169 Б.

— Хозяева проснулись от запаха дыма и вызвали пожарных. По предварительной информации, из-за короткого замыкания загорелись домашние вещи, — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. 20 человек эвакуировали. 45-летнего хозяина квартиры госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Пожар тушили 23 спасателя и семь спецмашин. В 9:25 возгорание было ликвидировано.

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