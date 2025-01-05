В Ростове потушили пожар в многоэтажке

В донской столице ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Сообщение о возгорании поступило 4 января в 8:41. Горела квартира на 23 этаже высотки на улице 2-я Краснодарская, 169 Б.
— Хозяева проснулись от запаха дыма и вызвали пожарных. По предварительной информации, из-за короткого замыкания загорелись домашние вещи, — говорится в сообщении.
Площадь пожара составила пять квадратных метров. 20 человек эвакуировали. 45-летнего хозяина квартиры госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Пожар тушили 23 спасателя и семь спецмашин. В 9:25 возгорание было ликвидировано.