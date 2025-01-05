В Гомеле водитель водитель потерял сознание за рулем и влетел в стену дома

В Гомеле водитель влетел в стену дома из-за потери сознания за рулем. Как сообщили правоохранители, авария произошла в субботу, 4 января 2025 года, около 12.45.
44-летний водитель автомобиля Geely двигался по проспекту Октября со стороны улицы Жукова в направлении Студенческого проезда. По предварительной информации, в какой-то момент он резко почувствовал себя нехорошо, а при повороте направо потерял сознание.
В результате Geely въехал в фасад здания. Увы, без пострадавших не обошлось: находившейся в салоне машины 41-летней женщине-пассажиру понадобилась помощь медиков, она была доставлена в больницу для обследования.
Ранее мы писали о том, что новый размер пособия по безработице установлен в Беларуси с 1 января 2025 года — обо всем этом вот тут. Рассказывали мы и о том, что синоптик Дмитрий Рябов поделился подробным прогнозом погоды с 6 по 12 декабря (читать далее здесь).