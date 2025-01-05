В Гомеле водитель водитель потерял сознание за рулем и влетел в стену дома

Ранее мы писали о том, что новый размер пособия по безработице установлен в Беларуси с 1 января 2025 года — обо всем этом вот тут. Рассказывали мы и о том, что синоптик Дмитрий Рябов поделился подробным прогнозом погоды с 6 по 12 декабря (читать далее здесь).