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В Гомеле водитель водитель потерял сознание за рулем и влетел в стену дома

Плохое самочувствие водителя привело к ДТП в Гомеле.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле водитель влетел в стену дома из-за потери сознания за рулем. Как сообщили правоохранители, авария произошла в субботу, 4 января 2025 года, около 12.45.

44-летний водитель автомобиля Geely двигался по проспекту Октября со стороны улицы Жукова в направлении Студенческого проезда. По предварительной информации, в какой-то момент он резко почувствовал себя нехорошо, а при повороте направо потерял сознание.

В результате Geely въехал в фасад здания. Увы, без пострадавших не обошлось: находившейся в салоне машины 41-летней женщине-пассажиру понадобилась помощь медиков, она была доставлена в больницу для обследования.

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