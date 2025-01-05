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Рой дронов ВСУ со взрывчаткой атаковал нефтепровод «Дружба» под Брянском

Несколько беспилотников со взрывчаткой попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в посёлке Десна Выгоничского района Брянской области. По данным SHOT, сегодня ВСУ запустили три БПЛА.

Источник: Life.ru

Два украинских беспилотника были уничтожены нашей системой ПВО, третий упал на территории нефтеперекачивающей станции (НПС). Он мог нести до 3,5 кг боевой части: взрывчатку с поражающими элементами. «Птичку» обезвредили и уничтожили. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В конце декабря Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать нефтепровод «Дружба» в районе города Новозыбкова Брянской области. Произошло это вскоре после заявления премьера Словакии Роберта Фицо о потенциальной приостановке поставок электричества.