Рой дронов ВСУ со взрывчаткой атаковал нефтепровод «Дружба» под Брянском

Два украинских беспилотника были уничтожены нашей системой ПВО, третий упал на территории нефтеперекачивающей станции (НПС). Он мог нести до 3,5 кг боевой части: взрывчатку с поражающими элементами. «Птичку» обезвредили и уничтожили. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.