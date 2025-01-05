16-летний подросток арестован за подготовку крупного теракта в Екатеринбурге

Напомним, 4 января в Екатеринбурге задержали четверых подростков, которые собирались устроить теракт в общественных местах. Один из обвиняемых на допросе рассказал, что был подписан на неонацистский телеграм-канал. Также он признался, что при планировании преступления рассматривались несколько целей. Двоим подозреваемым уже предъявлено обвинение по факту приготовления к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывных устройств.