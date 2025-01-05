Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16-летний подросток арестован за подготовку крупного теракта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге суд принял решение об аресте 16-летнего подозреваемого, которому вменяется приготовление к теракту с использованием взрывного устройства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Ленинский районный суд.

Источник: Life.ru

«На основании изложенного суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля 2025 года», — зачитала судья резолютивную часть решения.

Обвиняемый учится на первом курсе местного колледжа, подрабатывает курьером и ранее в поле зрения полиции не попадал.

Напомним, 4 января в Екатеринбурге задержали четверых подростков, которые собирались устроить теракт в общественных местах. Один из обвиняемых на допросе рассказал, что был подписан на неонацистский телеграм-канал. Также он признался, что при планировании преступления рассматривались несколько целей. Двоим подозреваемым уже предъявлено обвинение по факту приготовления к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывных устройств.