16-летний подросток арестован за подготовку крупного теракта в Екатеринбурге

«На основании изложенного суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля 2025 года», — зачитала судья резолютивную часть решения.
Обвиняемый учится на первом курсе местного колледжа, подрабатывает курьером и ранее в поле зрения полиции не попадал.
Напомним, 4 января в Екатеринбурге задержали четверых подростков, которые собирались устроить теракт в общественных местах. Один из обвиняемых на допросе рассказал, что был подписан на неонацистский телеграм-канал. Также он признался, что при планировании преступления рассматривались несколько целей. Двоим подозреваемым уже предъявлено обвинение по факту приготовления к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывных устройств.