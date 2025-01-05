СК: Девочка съехала с горки под машину и погибла под Иркутском

Трагедия произошла в селе Урик под Иркутском под Новый год. 7-летняя девочка, скатившись со стихийной горки на проезжую часть, попала под легковой автомобиль. Несколько дней врачи вели борьбу за жизнь ребёнка. Увы, малышка умерла.
«По факту трагедии с 7-летней девочкой возбуждено уголовное дело, — сообщают пресс-службы СК и прокуратуры по Иркутской области. -Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Иркутскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура региона проводит проверку».
Идёт следствие. Но что мог в этой ситуации сделать 35-летний житель Урика, водитель «Тойота Спринтер», кроме как вызвать скорую и полицию? Летящего с горки ребёнка увидеть крайне сложно.
Госавтоинспекция отмечает, что рейды по засыпанию таких популярных у малышей горок песком идут постоянно, с начала сезона засыпано уже 10. Но каждый новый снегопад делает спуск «крайне удобным» для катания на ледянках — с точки зрения детей, которые не чувствуют опасности.
Прокуратура должна проверить, как следят за благоустройством территорий сельских поселений те, кому положено это делать. И достаточно ли следят за детьми родители. Ребёнка этим не вернуть. Но, возможно, удастся избежать других трагедий.