СК: Девочка съехала с горки под машину и погибла под Иркутском

Госавтоинспекция отмечает, что рейды по засыпанию таких популярных у малышей горок песком идут постоянно, с начала сезона засыпано уже 10. Но каждый новый снегопад делает спуск «крайне удобным» для катания на ледянках — с точки зрения детей, которые не чувствуют опасности.