По факту гибели ребенка после пожара в Иркутске возбудили уголовное дело

Следственный комитет России по Иркутской области завел уголовное дело по факту гибели 3-летнего ребенка. Напомним, пожар вспыхнул в ночь на 2 января в квартире на седьмом этаже по улице Депутатской в Иркутске. В помещении находился 37-летний мужчина и двое его маленьких сыновей. Им удалось покинуть квартиру до приезда пожарных, однако все трое отравились угарным газом. Их сразу доставили в больницу. Сегодня стало известно, что один из братьев-близнецов скончался.