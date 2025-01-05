По факту гибели ребенка после пожара в Иркутске возбудили уголовное дело

Следственный комитет России по Иркутской области завел уголовное дело по факту гибели 3-летнего ребенка. Напомним, пожар вспыхнул в ночь на 2 января в квартире на седьмом этаже по улице Депутатской в Иркутске. В помещении находился 37-летний мужчина и двое его маленьких сыновей. Им удалось покинуть квартиру до приезда пожарных, однако все трое отравились угарным газом. Их сразу доставили в больницу. Сегодня стало известно, что один из братьев-близнецов скончался.
— По факту смерти ребенка следственным отделом по Октябрьскому району города Иркутска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в СУ СК России по Иркутской области.
В то же время прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Она проверит законность принятых следователями решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере защиты прав несовершеннолетних и пожарной безопасности.